Rio de Janeiro bate o Praia Clube e fatura Copa Brasil de Vôlei

Foi o primeiro título do Rio nesta competição. Nas duas edições anteriores, a equipe havia sido eliminada nas semifinais. A conquista foi bastante comemorada por Thompson, Monique, Natália, Gabi, Carol e Juciely, titulares no sábado, além de experiente líbero Fabi.

"Todas as jogadoras pediram para essa competição acontecer e estou feliz pela conquista do título. Nosso grupo se superou. A semifinal foi um jogo muito físico e conseguimos nos recuperar para a decisão. O Praia Clube está fazendo uma grande Superliga e foi um adversário difícil nessa final. Temos que curtir esse momento, mas sabemos que ainda vem muita pedreira pela frente na temporada", declarou ela.

A ponteira Natália também destacou a atitude da equipe na final. "Foi muito bacana vencer uma final novamente. Todos estão de parabéns e o grupo conseguiu se superar, pois estávamos cansadas depois do jogo de ontem (sexta). Ainda cometemos alguns erros como no segundo set, mas estamos evoluindo e agora é focar na Superliga."

Do lado derrotado, o técnico Ricardo Picinin lamentou a inexperiência de suas comandadas em decisões. "Fizemos a final com um time que decidiu as últimas 11 Superligas. Elas estão acostumadas a disputar finais. No momento decisivo do jogo, elas erraram muito pouco, enquanto nós erramos mais do que o normal. No entanto, a equipe está de parabéns porque lutou toda a partida."