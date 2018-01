Rio de Janeiro derrota francesas e disputa final na Suíça A equipe do Rio de Janeiro conseguiu, nesta quinta-feira, a classificação à final do Torneio de Vôlei da Basiléia, disputado na Suíça. Comandadas pelo técnico Bernardinho, as meninas do time carioca derrotaram o campeão francês Racing Club de Cannes por 3 sets a 0 - com parciais de 25/21, 25/23 e 25/20 -, em 1 hora e 13 minutos. No Ginásio St. Jakobshalle. Na decisão, a rival será o Grupo 2002 Murcia, da Espanha, que venceu o Voléro Zürich, da Suíça, também por 3 a 0. O jogo final será nesta sexta, às 17 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da SporTV. ?Estávamos com dificuldade para neutralizar o ataque delas, mas conseguimos acertar os detalhes e conquistar a vitória. Já estamos adaptadas às condições da Suíça e agora vamos descansar e pensar na final, pois sabemos que não teremos facilidade?, disse a capitã Fabiana. O adversário da decisão do torneio suíço não é desconhecido do Rio de Janeiro. Na primeira fase da competição, as cariocas tiveram um pouco de trabalho para derrotar as espanholas por 3 sets a 1. Depois, ainda pela etapa inicial, o time brasileiro ganhou do Azerrail Baku, do Azerbaijão, também por 3 a 1, que garantou a classificação às semifinais.