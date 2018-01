Rio larga na frente na decisão da Superliga Feminina O Rio de Janeiro (Rexona/Ades) larga na frente rumo ao título da Superliga Feminina de Vôlei. Jogando no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), a equipe do técnico Bernardinho venceu o Finasa/Osasco por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 25/21, 21/25, 22/25 e 15/11. A partida foi extremamente disputada, mas o Rio de Janeiro abriu 2 sets a 0 e tudo indicava uma vitória sem maiores problemas para o time carioca, porém, o Osasco entrou determinado para o 3.º set e começou a reação, vencendo o set e também fechando o 4.º, levando o jogo ao tie-break. No último e decisivo set a disputa continuou apertada, mas terminou com um erro da levantadora do Osasco, Fabiana, fechando o tie-break em 15/11. "Mesmo saindo daqui com uma vitória, erramos muito no ataque. Marcamos bem, mas ainda precisamos corrigir muitas coisas até a próxima partida. O Osasco bloqueou e atacou muito bem, mas nossa marcação foi essencial pra a vitória", afirmou Bernardinho. Já Paulo Cocco, técnico do Osasco, reclamou da ansiedade de sua equipe, que não soube finalizar pontos em momentos cruciais da partida. O segundo jogo da decisão melhor-de-cinco entre Rexona/Ades e Finasa/Osasco acontece na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro.