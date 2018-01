Rio obtém título no vôlei de praia A seleção carioca conquistou o título da etapa paulista da II Copa Samsung de Volley Four, no Guarujá. O time, que venceu duas partidas e perdeu uma, aguardou o resultado do jogo entre o All Star Team masculino e São Paulo. Os paulistas perderam por 2 sets a 1 ? parciais de 18/21, 21/15 e 15/12, mas como venceram pelo menos um set, tiraram o título da equipe de estrelas, que terminou a competição com 4 sets ganhos. Como a equipe do Rio de Janeiro ganhou 5 sets, sagrou-se campeã pelo regulamento, seguido do All Star e Mato Grosso.