Rio receberá Grand Prix e Liga de Mundial de Vôlei antes da Olimpíada

Quem primeiro passa pelo Rio é o Grand Prix. O Brasil joga em casa na primeira semana da competição, entre 9 e 12 de junho. Na quinta (9), pega a Itália às 14h10. Na sexta, joga contra o Japão, também às 14h10, e no domingo enfrenta a Sérvia em partida marcada para as 10h05. Como a competição ocorre em rodadas duplas, a segunda partida do dia será sempre na sequência.

Já a Liga Mundial chega ao Rio na semana seguinte, de 16 a 19 de junho, com a mesma programação, de jogos às 14h10 de quinta e sexta-feira e às 10h05 de domingo, uma vez que a Rede Globo costuma reservar esses horários para transmitir as partidas das seleções brasileiras de vôlei. Pela ordem, o Brasil joga contra Irã, Argentina e EUA.

Tanto a Liga Mundial quanto o Grand Prix vão durar exatamente um mês em 2016, com o torneio feminino começando e terminando uma semana antes da competição masculina. Em ambos são 12 times, que atuam nove vezes na fase de classificação. Em cada um dos três finais de semana da primeira fase três países receberão quatro times cada.

No Grand Prix, o Brasil atua primeiro no Rio, depois em Macau (China) e fecha a fase de classificação em Ancara (Turquia). As cinco primeiras colocadas vão para o pentagonal final em Bangcoc (Tailândia. Na Liga Mundial, a seleção passa depois por Novi Sad (Sérvia) e Nancy (França). A fase final, com seis equipes (cinco primeiros e o dono da casa), ainda não tem sede definida.