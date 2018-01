Rio terá Mundial de vôlei de praia A FIVB (Federação Internacional de Volley-Ball) divulgou o calendário do Circuito Mundial de vôlei de praia para a próxima temporada. O Brasil será a sede do Campeonato Mundial (competição disputada a cada dois anos) que será realizado nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, entre 14 e 19 de outubro. Pela primeira vez, Indonésia e Alemanha, no feminino, e Grécia e Polônia, no masculino, participarão da competição.