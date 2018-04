RJX derrota o São Bernardo com facilidade e não tem liderança ameaçada

SÃO PAULO - Sob o comando de Marcelo Fronckowiak, o reformulado time do RJX não está vacilando na Superliga Masculina de Vôlei. O time bancado pelo bilionário Eike Batista superou nesta quinta-feira o São Bernardo, recheado com jogadores da seleção brasileira juvenil, por 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/22 e 27/25, em 1h31min de partida. Foi a quarta vitória seguida do time.

O ponteiro Thiago Alves recebeu o Troféu Viva Vôlei, conferido ao maior destaque da partida. "Esse resultado foi muito importante já que estamos em crescimento antes de uma partida difícil que teremos na próxima rodada, contra o Sesi-SP. Nós tivemos uma pausa nas festas e acredito que, desde a volta, hoje foi o nosso melhor jogo neste mês de janeiro". O maior pontuador foi Paulo Victor, oposto do time carioca.

Roberley Leonaldo, o técnico do São Bernardo, mais conhecido como Rubinho, gostaria que o time do ABC tivesse oferecido maior resistência. "Jogar contra o RJX sempre é difícil. Se estão no primeiro lugar é pelo que estão apresentando. Eles fizeram uma partida bastante regular e o nosso time falhou demais. A formação do terceiro set já foi melhor, mas fizemos menos do que poderíamos. Acho que eles fizeram um jogo competente, mas não precisaram fazer nada a mais para nos vencer".