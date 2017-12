Rodada decisiva no vôlei paulista A rodada deste sábado é decisiva no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Os quatro melhores se classificam para as semifinais e três vagas já estão definidas: Suzano, Palmeiras/Guarulhos e Banespa. A quarta vaga ficará entre Lupo/Náutico/Araraquara e Santo André, que jogam às 20h no ginásio Pedro Dell?Antonia, em Santo André. Suzano pode garantir o primeiro lugar se vencer o Banespa - às 20h, no ginásio da Avenida Santo Amaro. Se perder, a liderança fica com o Palmeiras.