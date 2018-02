Rodada será cheia na Superliga de Vôlei neste sábado Nove jogos serão realizados neste sábado pela Superliga de Vôlei. A competição masculina começa às 17h30, com Wizard/Campinas e Banespa e Shopping ABC/Aramaçan e Unisul. Na seqüência, às 18h30, jogam Lupo Náutico e São Caetano/Tamoyo. Às 19 horas, a Ulbra recebe a UCS e a Online joga em casa com o Bento. Pela Superliga Feminina, o Pinheiros recebe o Finasa/Osasco às 11 horas. Às 17 horas, a melhor partida da rodada fica para Fiat/Minas e o líder Rexona/Ades. No mesmo horário, o Suzano vai ao ABC enfrentar o São Caetano/Monbijou. A rodada será encerrada às 19 horas, com Flamengo e Brasil Telecom.