Rodrigão se recupera para fazer sua estreia pelo Pinheiros

Um dos destaques da equipe de estrelas montada pelo Pinheiros/Sky (SP) para a temporada 2009/10, o meio-de-rede Rodrigão, medalhista de ouro nos Jogos de Atenas (2004) e prata em Pequim (2008) com a seleção brasileira, ainda não pôde fazer a sua estreia pelo time paulista, já que se recupera de uma lesão no ombro esquerdo.

O atleta se machucou durante a disputa da última Liga Mundial, vencida pelo Brasil. No dia 24 de julho, em partida contra a Argentina na Sérvia válida pela fase final da competição, ele rompeu um dos ligamentos do ombro. Por isso, deu lugar a Sidão na equipe brasileira e jogou apenas alguns minutos da semifinal e da final do campeonato.

Agora, ele faz trabalhos físicos na academia do Pinheiros e espera em breve se juntar ao grupo que está disputando o Campeonato Paulista.

Entre as estrelas do time, apenas o meio-de-rede Gustavo e o levantador Marcelinho já estrearam no Paulistão. Giba, que defendeu a seleção na Liga Mundial e no Campeonato sul-americano, ainda não se integrou ao grupo.