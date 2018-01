Rússia bate a França por 3 a 2 na Liga Mundial de Vôlei Pela segunda rodada da fase final da Liga Mundial de Vôlei, a seleção da Rússia derrotou nesta quinta-feira a equipe da França por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 21/25, 25/22, 21/25 e 15/10, em pouco mais de duas horas de confronto. Com o resultado, a Rússia garantiu uma das vagas as semifinais da competição, que é disputada em Moscou. "Temos muito respeito pelos franceses, mas nós estamos num grande momento. Particularmente, estou muito satisfeito com o desempenho dos meus atletas", explicou o técnico russo Zoran Gajic. Nesta sexta-feira, os russos enfrentarão o Brasil pela última rodada da Liga. A seleção brasileira, comandada por Bernardinho, precisa da vitória para garantir a classificação. Além da Rússia, a Bulgária, que nesta quinta derrotou a Sérvia e Montenegro, também garantiu vaga às semifinais.