Rússia bate Espanha na Copa do Mundo de vôlei masculino

A Rússia não encontrou dificuldades para vencer, neste domingo, a Espanha por 3 sets a 0 (25/21, 25/13 e 25/15), em apenas 1h06min de partida, pela Copa do Mundo de vôlei masculino, que acontece no Japão. A Rússia lidera a competição, e segue invicta, com seis vitórias. Já a Espanha aparece na oitava colocação, com dois triunfos e quatro derrotas. Os russos enfrentam o Egito na próxima rodada, enquanto os espanhóis encaram a seleção da Argentina. O sistema da Copa do Mundo de vôlei é de pontos corridos, no qual o time que soma o maior número de pontos é o campeão. As três equipes melhores classificadas garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.