Rússia bate Porto Rico e continua na ponta da Copa do Mundo

Porto Rico tentou nesta terça-feira a missão quase impossível de vencer a Rússia, a única seleção invicta da Copa do Mundo masculina de vôlei, mas os russos conquistaram mais uma vitória na competição, por 3 sets a 0 (25/22, 25/21, 25/19). Veja também: Brasil vence a Coréia do Sul pela Copa do Mundo de vôlei Com o resultado, os russos mantiveram a liderança na competição, com 100% de aproveitamento, seguido pela seleção brasileira. O Brasil enfrenta a Rússia no próximo sábado, às 5h35 (de Brasília), em Tóquio, na penúltima rodada. O jogo deve valer o título da competição. Os três melhores países se classificam para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto de 2008.