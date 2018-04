Rússia, Bulgária e Polônia estão nas semis do Europeu

Rússia, Bulgária e Polônia garantiram nesta quarta-feira uma vaga nas semifinais do Campeonato Europeu masculino de vôlei. Já a Sérvia, atual vice-campeã da Liga Mundial, não tem mais chances de título da competição disputada na Turquia.

Pelo Grupo F, os russos não encontraram muita dificuldade para superar a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/21 e 25/21. Os italianos também estão eliminados.

Já os búlgaros passaram pela Holanda por 3 sets a 1 (25/15, 26/24, 21/25 e 28/26) e acabaram com as esperanças da Sérvia, que ficou sem possibilidades no campeonato, apesar de ter passado pela Finlândia por 3 a 0 (25/20, 25/14 e 25/22).

INDEFINIÇÃO

O Grupo E, por sua vez, tem somente a Polônia como seleção já classificada à semifinal. Nesta quarta, o triunfo foi sobre a Eslováquia por 3 sets a 2, parciais de 21/25, 25/15, 25/10, 14/25 e 16/14.

Para a outra vaga a favorita é a França, que venceu a Grécia por 3 a 1 (25/18, 30/32, 25/18 e 25/23).

Agora, os franceses precisam apenas de uma vitória sobre a Espanha, atual campeã, que nesta quarta deu adeus ao torneio ao ser derrotada pela Alemanha por 3 sets a 1, com 19/25, 27/25, 25/23 e 25/20.