Rússia derrota a Grécia no Mundial A Rússia confrirmou o favoritismo e passou para a semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Nas quartas-de-final disputadas nesta quarta-feira, em Buenos Aires, a seleção russa derrotou a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 25/21. O seu próximo adversário, na sexta-feira, sairá do confronto entre Argentina e França.