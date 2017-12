Rússia e Itália confirmam favoritismo e vencem no Mundial Apontadas como favoritas para conquistar o Campeonato Mundial de vôlei feminino, que está sendo disputado no Japão, as seleções da Rússia e Itália venceram as suas partidas neste domingo pela última rodada da primeira fase do torneio. Na cidade de Sapporo, as russas bateram a República Dominicana por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/18 e 25/19, e garantiram a primeira colocação do Grupo B, com dez pontos (cinco vitórias e nenhuma derrota). A Alemanha, que ganhou da China por 3 a 1 (20/25, 25/18, 25/21 e 25/23), terminou em segundo, com nove. Na estréia na próxima fase, a Rússia irá enfrentar na quarta-feira a seleção de Porto Rico, que garantiu a classificação com a quarta posição no Grupo B. As russas ainda terão pela frente Holanda, Estados Unidos e Brasil, que terminou a primeira fase invicto. Já a Itália não teve dificuldades para bater o Egito por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/7 e 25/10. As atuais campeões mundiais garantiram a quarta vitória consecutiva e a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas da Sérvia e Montenegro, que superou a Turquia por 3 a 0. Pelo Grupo C, a Holanda também conseguiu a sua classificação à segunda fase ao derrotar com sufoco o Casaquistão por 3 sets a 2, com 25/18, 27/29, 25/18, 22/25 e 15/13. As européias terminaram na terceira colocação, enquanto que as rivais foram eliminadas. Confira os resultados da rodada: - Grupo A Taiwan 0 x 3 Costa Rica Quênia 0 x 3 Coréia do Sul Japão 3 x 1 Polônia - Grupo B Alemanha 3 x 1 China México 0 x 3 Azerbaijão Rússia 3 x 1 República Dominicana - Grupo C Brasil 3 x 0 Camarões Casaquistão 2 x 3 Holanda Porto Rico 0 x 3 Estados Unidos - Grupo D Turquia 0 x 3 Sérvia e Montenegro Egito 0 x 3 Itália Cuba 3 x 2 Peru