Rússia e Itália vencem no vôlei Rússia e Itália garantiram, nesta quarta-feira, vaga para as semifinais do Campeonato Mundial de vôlei feminino, que está sendo realizado na Alemanha. As russas venceram a Bulgária por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/21 e 25/19. As italianas bateram a Coréia do Sul pelo mesmo placar, em 25/20, 25/22 e 25/19.