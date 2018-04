Rússia fecha dia no topo da Copa do Mundo; Brasil é 3.º A Rússia venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/18 e 26/24, nesta terça-feira, em Kagoshima, no Japão, e fechou a primeira fase da Copa do Mundo na liderança, com nove pontos. Os russos ficaram empatados com a vice-líder Polônia, que horas mais cedo bateu a Argentina por 3 a 1 e atingiu a mesma pontuação, mas está em desvantagem no saldo de sets.