Rússia fica com o 3º lugar no vôlei A seleção russa venceu a China, neste sábado, e terminou o Mundial de Vôlei feminino na terceira colocação. Depois de terem sido eliminadas pelos EUA nas semifinais, as russas derrotaram as adversárias orientais por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 21-25, 25-23 e 25-16. A decisão do título será neste domingo, entre Estados Unidos e Itália.