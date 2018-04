Rússia perde para a Bulgária na Copa do Mundo de vôlei

A Bulgária deu uma ajudinha para o Brasil ao derrotar nesta sexta-feira a equipe da Rússia pela Copa do Mundo de Vôlei por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 23/25, 25/22, 22/25 e 15/12. Com o resultado, os russos perderam a primeira posição para a equipe brasileira. Ambos somam oito vitórias e uma derrota. Os três primeiros da Copa do Mundo garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto de 2008. Classificação da Copa do Mundo 1.º Brasil - 17 pontos 2.º Rússia - 17 3.º Bulgária - 16 4.º Estados Unidos - 16 5.º Porto Rico - 14 6.º Espanha - 14 7.º Argentina - 14 8.º Japão - 12 9.º Austrália - 12 10.º Tunísia - 10 11.º Egito - 10 12.º Coréia do Sul - 10