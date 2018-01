Rússia vence a Bulgária por 3 a 0 e fica com bronze na Liga A Rússia venceu a Bulgária por 3 a 0 (25/20, 25/19 e 25/19), em 1 hora e 11 minutos de partida, e ficou com a medalha de bronze da Liga Mundial. A equipe controlou a partida e, com tranqüilidade, não deu chance para os adversários. Foi a primeira vez que a Rússia chega ao pódio desde a conquista de seu único título, em 2002, ao vencer o Brasil na final disputada em Belo Horizonte. Nesse intervalo de tempo, jogou apenas uma edição, 2003, e terminou em sétimo. Soma ainda mais três vices (1993, 1998 e 2000) e quatro bronzes (1991, 1996, 1997 e 2001). Já á Bulgária, que havia vencido seus três primeiros jogos na fase final da competição, não conseguiu se recuperar da má atuação na derrota para a França, no sábado, pelas semifinais, e ficou pela terceira vez com a quarta posição - como em 1994 e 2004.