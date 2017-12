Rússia vence e vai enfrentar o Brasil na final do Mundial As brasileiras já conhecem as adversárias da final do Mundial de vôlei. Nesta quarta-feira, a seleção feminina da Rússia se classificou ao derrotar a Itália, atual campeã mundial, por 3 a 0 (25/19, 25/16 e 25/20), em pouco mais de 1h10 de duelo, em partida disputada na cidade de Osaka, no Japão. As italianas não conseguiram ultrapassar o forte bloqueio russo, formado principalmente pelas jogadoras Ekaterina Gamova e Yulia Merkulova (cada uma com mais de dois metros de altura). Além disso, Lioubov Shashkova foi a melhor do jogo, com 21 pontos marcados. Agora, as russas se prepararão para a final do mundial, que acontecerá na próxima quinta-feira. Vale lembrar, que Brasil e Rússia já se enfrentaram na segunda fase da competição - na ocasião, as brasileiras venceram por 3 sets a 1. "Atualmente, o Brasil é a equipe mais forte do mundo e tem a melhor base para a formação de atletas. Será uma final imprevisível, mas acredito que se demonstrarmos a mesma postura defensiva adotada na partida contra a Itália conseguiremos vencer", explicou o técnico da Rússia, o italiano Giovanni Caprara. Atualizada às 9h30