Rússia vence Holanda e obriga Brasil a vencer

A seleção russa feminina de vôlei venceu a da Holanda por 3 sets a 0, parciais de 25-20, 25-23 e 25-21, no penúltimo confronto do Grand Prix, que tem sua fase final este ano disputada no Ginásio Metropolitano de Tóquio.

A vitória obriga agora a seleção brasileira a vencer seu último jogo na competição para ficar com o título. O Brasil enfrenta o Japão também na manhã deste domingo.

Esta pode ser a oitava conquista de nossa seleção no Grand Prix, título que já obteve em 1994, 1996, 1998, 2004, 2005, 2006 e 2008, ampliando assim o domínio como maior vencedora do torneio. Na sexta-feira, a seleção masculina venceu a Argentina e se sagrou campeã do Campeonato Sul-Americano, disputado na Colômbia.