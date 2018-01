Rússia vira sobre a Itália e chega à final do Grand Prix A seleção russa de vôlei feminino derrotou a Itália por 3 sets a 2, neste sábado, e conseguiu a classificação para a final do Grand Prix, que está sendo disputado em Reggio Calabria, no sul da Itália. Após perder os dois primeiros sets, as russas levaram a partida para o tie break e conseguiram uma virada espetacular, fechando o jogo com parciais de 21/25, 23/25, 25/23, 25/15 e 15/10. Na decisão, o adversário será o Brasil, que tenta o hexacampeonato da competição. As russas correm atrás do tricampeonato. Na fase final do Grand Prix as brasileiras já haviam vencido a seleção russa por 3 sets a 0, mas esta partida será o verdadeiro tira-teima entre as duas equipes, que protagonizaram uma das maiores viradas em um jogo de Olimpíada em 2004, em Atenas, quando na semifinal o Brasil vencia o tie break por 24 a 19, mas a Rússia saiu vencedora.