Sada Cruzeiro faz jogo-treino com a seleção de olho no Mundial

BELO HORIZONTE - O Sada Cruzeiro fez um jogo-treino contra uma renovada seleção brasileira nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. A partida amistosa, realizada com portões fechados no Ginásio do Mineirinho, serve de preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado na capital mineira a partir de segunda-feira. O time celeste buscará o bicampeonato.

O jogo teve cinco sets, e o Cruzeiro venceu por 4 a 1 (22/25, 25/18, 25/18, 25/23 e 15/8). A equipe brasileira foi comandada pelo auxiliar técnico Rubinho e começou com a seguinte escalação: Murilo Radke, Leandro Vissoto, Lucas Lóh, Douglas Souza, Flávio, Otávio e o líbero Mario Jr. O time mineiro teve sua equipe titular (William, Wallace, Eder, Isac, Filipe, Leal e o líbero Serginho). Os grupos voltam a se enfrentar nesta quinta, às 18 horas, em novo jogo-treino.

A má notícia é que o cubano Leal, uma das referências ofensivas do time cruzeirense, caiu de mal jeito após um ataque e sentiu o tornozelo direito. O ponteiro foi substituído imediatamente pelo venezuelano Luis Diaz, e já iniciou o tratamento. "Acredito que ele esteja apto para atuar na semana que vem", disse o fisioterapeuta Alysson Zuin ao jornal "O Tempo".

Para o técnico Marcelo Mendez, os jogos com a seleção são importantes para recolocar o time em ritmo de jogo. "Já faz quase três semanas que jogamos a final da Superliga", lembra o argentino, sobre a partida vencida contra o Sesi, que garantiu ao Cruzeiro o título nacional. "Esses jogos serão fundamentais para nós. A ideia é observar o elenco, dar chance a todos de jogarem. Está sendo um bom teste de preparação para o Mundial."

O Sada Cruzeiro está no Grupo A do Mundial e faz sua primeira partida na segunda-feira, contra o Guaynabo Mets, de Porto Rico, às 20 horas. No dia seguinte, enfrenta o Matin Varamin, do Irã, no mesmo horário. Na quarta-feira, o time brasileiro faz sua última partida na primeira fase, contra os russos do Belogorie Belgorod, atual campeão europeu.