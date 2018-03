Sada Cruzeiro festeja pentacampeonato sul-americano de vôlei após tranquila vitória

Os jogadores do Sada Cruzeiro se demonstraram extremamente entusiasmados após conquistarem na noite deste sábado mais um enorme feito. Atuando no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, a equipe brasileira dominou o argentino Lomas Voley, ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/20, e faturou o pentacampeonato do Sul-Americano de Vôlei.

O tranquilo resultado ampliou o domínio da equipe no vôlei regional. O Cruzeiro também conquistou o Sul-Americano em 2012, 2014, 2016 e 2017, além de ter obtido o seu 30º título desde 2010.

Feitos que foram muito enaltecidos pelo capitão Filipe, que completou 38 anos na última quinta-feira. "Este foi o melhor presente de aniversário possível! Essa nossa família Sada Cruzeiro está de parabéns, mais um título de Sul-Americano e mais uma oportunidade de disputar o Mundial de Clubes", celebrou o atleta, que também parabenizou toda a equipe.

"É mais um ano em que estamos firmes, ganhando títulos e mostrando a nossa força. Esta equipe está toda de parabéns, atletas, comissão técnica, que seguem fazendo um trabalho maravilhoso", acrescentou.

Um dos grandes destaques da decisão com 13 pontos, apenas dois a menos do que o principal pontuador, o ponteiro Leal, Isac aprovou sua atuação e destacou o bom desempenho coletivo do Cruzeiro na final.

"Eu fiquei feliz pela minha atuação, mas hoje (sábado) todo o time jogou muito bem. Conseguimos colocar em quadra tudo o que a gente tinha estudado antes sobre a equipe deles, neutralizamos as principais armas e fizemos o nosso melhor. O nosso saque funcionou desde o início e atacamos muito bem também durante todo o jogo. É uma alegria imensa comemorar mais um título com essa camisa", disse o central.