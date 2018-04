Sada/Cruzeiro contrata Vinhedo para ser reserva de William Arjona

SÃO PAULO - O Sada/Cruzeiro, vice-campeão da última Superliga, continua se reforçando para a próxima temporada. O mais novo contratado é o levantador Vinhedo, que será o reserva de William Arjona. Campeão da Superliga na temporada 2004/05 pelo Banespa, o jogador de 30 anos estava defendendo o Benfica, de Lisboa. Antes, passou por clubes da Turquia, Romênia e Polônia.

Vinhedo não revela planos de brigar pela posição de titular com William, apontado como o melhor levantador do Brasil nas três últimas temporadas. "Chego ao o Sada/Cruzeiro totalmente consciente do meu papel, ciente de que a equipe tem o melhor levantador do Brasil como titular. Pretendo aprender muito com ele e com essa grande equipe que é tão vitoriosa".

O levantador é o terceiro nome anunciado pela equipe de Contagem, que antes anunciou Isac, central que foi uma das revelações da Superliga, pelo time de São Bernardo, e Éder, que também foi convocado por Bernardinho para a Liga Mundial.