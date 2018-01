Santo André ganha na Superliga Mesmo jogando em casa, o Shopping ABC/Santo André teve muita dificuldade para vencer o Bento Gonçalves nesta quarta-feira, pela 9ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe paulista precisou de 120 minutos de jogo para derrotar o adversário por 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 25/23, 20/25, 25/18 e 15/10. Depois da vitória apertada, o técnico Marcelo Madeira fez questão de elogiar o reserva Xayer, que entrou durante o jogo e foi fundamental para o resultado positivo do Santo André. ?Ele substituiu o Fábio e mudou a história da partida ao achar o tempo do bloqueio adversário?, afirmou o treinador, que também valorizou o poder de superação da equipe paulista. ?O Bento Gonçalves evoluiu muito e, como já havia dito, usou a força e a altura do bloqueio para endurecer a partida. Além disso, nossa equipe sentiu a responsabilidade por estar jogando com um time teoricamente mais fraco e ter a obrigação de ganhar. Apesar de tudo, nos superamos, vencemos e isto é o mais importante."