São Bernardo festeja período de treinos para a Superliga

O Brasil Vôlei/São Bernardo comemora o período de treinamentos para a disputa da Superliga Masculina. A equipe disputou sua última partida no dia 22 de dezembro, na vitória sobre o UPIS/Brasília por 3 a 0.

A equipe do ABC volta às quadras nesta quinta-feira, 7, para enfrentar o Vitória, no Espírito Santo. No sábado, 9, o time terá pela frente o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

"Esse período foi importante, pois pudemos nos dedicar bastante aos treinamentos técnicos de todos os fundamentos, principalmente o saque e o bloqueio. Estou satisfeito, pois mesmo com as festas, os jogadores não perderam o foco", afirma o técnico Rubinho.

Os atletas Tuba, Renan e Maurício, que estavam no departamento médico, se recuperaram de lesão e retornaram aos treinamentos.