São Caetano derrota estreante Sport pela Superliga

O Blausiegel/São Caetano não deu chances ao estreante Sport/BMG e, diante de sua torcida, venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/15, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Superliga feminina de vôlei.

Com a vitória, a equipe do ABC manteve o 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias em três jogos. Já o time pernambucano, que ficou de fora das duas primeiras rodadas, fez sua primeira partida na competição.

E as estreantes tiveram dificuldade diante do São Caetano, liderado pelas campeãs olímpicas, Fofão, Mari e Sheilla, que voltou à equipe. O time anfitrião também contou com grande atuação de Natália, maior pontuadora do confronto, com 17 acertos.

O técnico Mauro Grasso atribuiu o triunfo ao bom desempenho das jogadores nos principais fundamentos. "Tivemos um bom aproveitamento no passe e nosso bloqueio, quando exigido, foi bem. O importante é que temos evoluído a cada jogo e conquistando as vitórias", comentou.

OUTROS JOGOS

Ainda nesta quinta, o Sollys/Osasco também manteve a invencibilidade no torneio ao superar o Vôlei Futuro por 3 a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/21, em casa. Foi a segunda derrota do Vôlei Futuro na competição.

Em Belo Horizonte, o Cativa/Opnnus surpreendeu o anfitrião Mackenzie/Newton Paiva e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 29/27. Também na capital mineira, o Usiminas/Minas bateu o Pauta/São José/SC por 3 a 0 - 25/17, 25/18 e 25/18.