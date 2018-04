São Caetano derruba Sesi e se recupera na Superliga

Em um jogo marcado por muitos erros, o Sesi não resistiu ao Ulbra/São Caetano e foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/17, 25/22 e 28/26. Com a derrota, a equipe do técnico Giovane Gavio caiu para a quarta colocação da Superliga masculina de vôlei. A liderança está novamente com a Cimed/Malwee.

Os destaques da sexta vitória do São Caetano foram Reffatti, com 18 pontos, e Gílson, com 17. Do lado do Sesi, o oposto Anderson também registrou 17 pontos. A partida deste domingo foi marcada pela irregularidade das duas equipes no saque. Ao todo, foram cometidos mais de 40 erros de serviço.

"Foi uma partida feia tecnicamente, atípica. O Ulbra/São Caetano não começou bem. Só depois do primeiro set passou a cadenciar o jogo e soube levar o time do Sesi", avaliou Gílson, ao final da partida.

O ponteiro Filipe, do Sesi, também lamentou os erros em quadra. "Começamos bem, mas baixamos a guarda e erramos bolas fáceis. Um erro desencadeou outro. Isso não pode acontecer. Temos que respeitar o adversário mas precisamos entrar nas partidas mais a fim".

Com o resultado, o São Caetano subiu uma posição na tabela, do oitavo para o sétimo lugar. Já o Sesi perdeu a liderança e caiu para terceira colocação. A primeira posição ficou com a Cimed, que tem um jogo a menos que o vice-líder Pinheiros/Sky e o Sesi.