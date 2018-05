São Caetano e Unilever estreiam com vitória na Superliga

Apesar de contar com as campeãs olímpicas Fofão, Sheilla e Mari, o Blausiegel/São Caetano teve dificuldades nesta quinta-feira para estrear com vitória na Superliga feminina de vôlei. Jogando em Araçatuba, a equipe derrotou o Vôlei Futuro por 3 sets 2, com parciais de 26/24, 25/20, 25/27, 22/25 e 15/08.

Mesmo atuando fora de casa, a equipe de São Caetano começou melhor o jogo e chegou abrir 2 sets a 0, apesar de cometer alguns erros. No entanto, as falhas começaram a atrapalhar a partir da terceira parcial e as anfitriãs alcançaram o empate no placar. No quinto e decisivo set, o time das campeãs olímpicas reagiu e fechou o jogo com certa tranquilidade.

A rodada desta quinta também marcou a estreia das atuais campeãs. Comandado pelo técnico Bernardinho, o Unilever/Rio de Janeiro, que substituiu o Rexona, bateu o Mackenzie/Newton Paiva por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/18 e 25/20, na capital carioca.

O Unilever, que busca seu sétimo título da Superliga, contou com a ponta Érika, a levantadora Dani Lins e a meio-de-rede Carol Gattaz, todas da seleção brasileira. Ao final do jogo, o treinador mostrou descontentamento com a atuação da sua equipe.

Érika, por sua vez, reconheceu as dificuldades do time neste início de competição. "Ainda falta entrosamento, mas, certamente, vamos crescer daqui para a frente. Temos um grupo muito disposto a trabalhar", declarou.

Também nesta quinta, o Usiminas/Minas superou o anfitrião Macaé Sports, no Estado do Rio, e também venceu por 3 a 0, com facilidade, parciais de 25/17, 25/16 e 25/14. Jogando em Uberlândia, o São Bernardo não resistiu ao Praia Clube/Banana Boat e perdeu por 3 a 1 - 25/17, 25/19, 22/25 e 25/11.

As duas equipes catarinenses da competição também tiveram problemas na estreia, diante de suas torcidas. O Pauta/São José/SC foi derrotado pelo Sollys/Osasco por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/12 e 25/13, na cidade de São José. Em Brusque, o Cativa/Opnnus caiu diante do Pinheiros/Mackenzie por 3 a 0 - 25/21, 25/18 e 25/21.