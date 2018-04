São Caetano espera manter a invencibilidade na Superliga

O Blausiegel/São Caetano espera manter a invencibilidade na disputa da Superliga Feminina de Vôlei. Para isso, a equipe do técnico Mauro Grasso realiza treinos pesados para os confrontos contra o Macaé e a Unilever, ambos no Rio de Janeiro.

O duelo contra o Macaé acontecerá no Ginásio Municipal, nesta quinta-feira, 7. Já o confronto contra a Unilever, atual campeã, será no domingo, no Maracanãzinho, com transmissão do SporTV.

"Aproveitamos [as festas de fim de ano] para recarregar as baterias. É sacrificante treinar nesse período, mas conseguimos unir as duas coisas, trabalhamos bastante e também tivemos a oportunidade de curtir a família e descansar", afirmou Mauro Grasso.

A equipe do São Caetano ganhou os quatro jogos que disputou até o momento, contra Vôlei Futuro, Praia Clube, Sport e São Bernardo.