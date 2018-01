São Caetano está classificado para as semis da Superliga O São Caetano-Mon Bijou está garantido na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Nesta quarta-feira, o time do ABC paulista ganhou do Pinheiros/Blue Life por 3 sets a 0 (27/25, 25/23 e 25/18) e assim fechou a série melhor de três jogos com duas vitórias. A partida foi disputada em São Paulo. Quem não teve a mesma sorte foi o Brasil Telecom, que perdeu para o Oi/Macaé em casa (Brasília-DF) por 3 a 0 (23/25, 22/25 e 23/25) e assim esta série está empatada por 1 a 1. O terceiro e decisivo jogo será no sábado, em Macaé (RJ), e quem vencer se classifica.