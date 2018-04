São Caetano ganha mais uma na Superliga Feminina de vôlei

A equipe do Blausiegel/São Caetano derrotou o Macaé, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/22 e 25/16, em 1h06 de jogo. O duelo foi válido pela sexta rodada da Superliga Feminina - o time paulista tem 100% de aproveitamento.

O São Caetano já ganhou cinco jogos. O próximo desafio da equipe será diante da Unilever, também no Rio de Janeiro - Ginásio do Maracanãzinho.

Para o técnico Mauro Grosso, a equipe chegará mais motivada para o confronto contra a Unilever. "Fizemos um primeiro set excelente e entramos no segundo com muita tranquilidade. Estamos notando que, a cada partida, estamos aumentando o nosso volume de jogo, mas ainda está aquém do que podemos."

O destaque no confronto contra o Macaé foi a meio-de-rede Natália, com 13 acertos.