São Caetano tenta seguir entre os líderes na Superliga Atuando diante da sua torcida, o São Caetano/Mon Bijou tenta manter-se entre os líderes da Superliga Feminina de Vôlei neste sábado diante do Brasil Telecom, às 17 horas, no Ginásio Lauro Gomes, no ABC. A equipe comandada pelo treinador Antonio Rizola precisa vencer apenas dois sets para consolidar a terceira posição. ?Um resultado positivo pode nos colocar com duas vitórias de vantagem sobre o quarto colocado (Fiat/Minas). É nisso que temos de estar focados?, comentou o comandante da equipe paulista, que não terá em quadra a ponteira Ciça. A jogadora sofreu uma fratura exposta no dedo mínimo da mão esquerda durante um treino. ?Existe o risco de perdemos a Ciça para o restante da Superliga. Vamos esperar. Mas faço questão de frisar que este é um momento de superação. São de fatos assim que conseguimos força para levantar um time campeão?, analisou Rizola. Pelo lado do Brasil Telecom, o treinador Mauricio Thomas aposta na oposto Tandara, que foi destaque na vitória por 3 a 0 sobre o Pinheiros/Blue Life na rodada passada. ?Estamos trabalhando em cima do adversário, viemos vitoriosas dos últimos dois jogos e temos que vir neste embalo para ganharmos este também?, comentou a jogadora. ?É um time novo, mas bastante forte. Precisamos dificultar o jogo delas para tentar a vitória. Temos condições de ganhar?, acrescentou. Já Cimed/Macaé pega o Fiat Minas, às 18 horas, no Ginásio Maurício Bittencourt, para tentar subir na tabela. O clube carioca está no sexto posto, com oito pontos, quatro a menos que o líder Rexona/Ades, que enfrenta o Finasa/Osasco, neste domingo, no classifico dos invictos.