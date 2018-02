São Caetano tenta tirar invencibilidade do Rexona-Ades

Atual vice-campeão paulista, o São Caetano/Detur (SP) recebe neste domingo a equipe do Rexona-Ades (RJ) no complemento da quarta rodada do primeiro torneio da Superliga Feminina. O duelo acontece às 11h30, no Ginásio Lauro Gomes. A principal aposta do São Caetano é a meio-de-rede Natasha, campeão mundial juvenil pelo Brasil em 2005. "Sem querer diminuir a importância das demais equipes da Superliga, sabemos que o Rexona-Ades é um time diferenciado. Por este fato, temos de redobrar a concentração, a vontade e a obediência tática para fazermos uma boa partida." A missão do São Caetano não será fácil, uma vez que o Rexona-Ades está invicto na competição, com duas vitórias (Vôlei Futuro e E. C. Banespa) e apenas um set perdido.