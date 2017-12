São Caetano vai à final no vôlei O São Caetano está na final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Neste sábado, a equipe derrotou o Blue Life/Pinheiros por 3 sets a 0 (25/20, 29/27 e 25/15), em 81 minutos, e fechou em 2 a 1 a série melhor-de-três jogos. O seu adversário na decisão do título sairá da semifinal entre BCN/Osasco e MRV/São Bernardo.