São Caetano vence Minas na Superliga feminina

Com o resultado, o São Caetano chegou a sua sexta vitória na Superliga - a única derrota foi para a Unilever, no Rio de Janeiro. Natália e Mariana, do São Caetano, foram as maiores pontuadoras da partida. Cada uma registrou 17 acertos.

Ao final do jogo, o técnico Mauro Grosso valorizou a vitória, mas cobrou um melhor rendimento da sua equipe. "Precisamos melhorar uma certa oscilação que vem acontecendo e que não pode se repetir. Mas, por outro lado, os fundamentos foram bons", destacou.

O triunfo desta quinta deixou a equipe de São Caetano com 13 pontos, ainda na terceira colocação, mas com a mesma pontuação do Pinheiros, segundo colocado. O time da capital, que não entra em quadra nesta rodada, manteve a vice-liderança por causa da média de sets.

Também nesta rodada, o São Bernardo bateu o Mackenzie/Newton Paiva por 3 sets a 2, parciais de 25/17, 21/25, 25/21, 22/25 e 15/12, após 2h22min de confronto, no ginásio Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo.

Em Recife, o Sport/Banco BMG superou Macaé Sports por 3 sets a 1, com parciais de 28/26, 16/25, 25/21 e 25/23. E, no interior de São Paulo, o Vôlei Futuro derrotou o Pauta/São José por 3 a 0 (25/19, 25/16 e 27/25), em Araçatuba.