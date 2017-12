São Caetano vence Osasco no vôlei O São Caetano derrotou o BCN Osasco por 3 sets a 2, na noite deste sábado, no ginásio do adversário, e levou a decisão do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei para a terceira partida. A vitória das visitantes foi garantida com parciais de 21/25, 25/21, 22/25, 25/18 e 9/15. O time de Osasco havia vencido o primeiro jogo, quinta-feira em São Caetano, pelo mesmo placar. A partida decisiva será terça feira, novamente no ginásio José Liberatti.