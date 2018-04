Sassá e Mari Paraíba não esperavam ser chamadas para seleção

A convocação anunciada por José Roberto Guimarães para o início da preparação da seleção brasileira para os torneio de 2015 continha algumas surpresas. As principais delas talvez fossem Sassá e Mari Paraíba. Por motivos diferentes, os nomes delas não estavam entre os esperados para esta lista, e elas mesmas não esconderam que ficaram pasmas com a notícia.

"Não esperava a convocação. Há uns dois anos venho pensando na possibilidade de mudar de posição e quando o Zé Roberto me ligou e falou sobre o convite foi como uma luz. Naquela hora não tive mais dúvidas. No mesmo momento, respondi que topava o desafio. Tenho certeza que vou estar em boas mãos durante essa transição e, com muito trabalho, quero me transformar em uma boa líbero", declarou Sassá.

A jogadora está com 32 anos e tem uma carreira de destaque como ponteira - inclusive, foi assim que ajudou o Brasil na conquista do ouro olímpico de 2008, em Pequim. Desta vez, no entanto, foi surpreendida com uma convocação para jogar como líbero, função na qual ainda não atuou.

Os motivos que fazem de Mari Paraíba uma surpresa são outros. Já aos 28 anos, esta é a primeira vez que a ponteira foi chamada para a seleção. Ela voltou a se destacar com a camisa do Minas depois de ter ficado uma temporada afastada da modalidade.

"Foi uma surpresa e fiquei muito feliz. Espero aprender bastante durante os treinamentos com o grupo brasileiro. A minha função nos clubes sempre foi mais o fundo de quadra e espero poder ajudar a seleção da melhor maneira possível. Vou me dedicar ao máximo para me manter na seleção", prometeu a jogadora.