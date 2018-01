Scheilla vira destaque no Mundial Das apostas do técnico Marco Aurélio Motta para a renovação da seleção brasileira de vôlei feminino, a ponta Scheilla, de 19 anos, 1,85 m e 64 kg, vem se destacando no Mundial na Alemanha - e não apenas por sua beleza. Nesta terça-feira, a garota foi a jogadora que mais pontos fez (16) no jogo contra a fraca Tailândia, com vitória do Brasil por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/23 e 25/19. A mineira foi convocada por Marco Aurélio Motta às pressas, quando cinco das seis titulares (Virna, Walewska, Raquel, Érika e a levantadora Fofão) pediram dispensa pouco antes do Grand Prix da Ásia. "Fui apanhada de surpresa pelo Antônio Rizola (técnico da MRV/Minas, onde a atleta joga). Foi ele quem me deu a notícia. Fiquei feliz, ainda mais porque não estava atuando muito no meu time." Scheilla contou nesta terça-feira, por telefone, que sua iniciação no vôlei foi sem pretensão: "Comecei brincando no colégio e meu professor achou que eu levava jeito para jogar profissionalmente. Quando tinha 14 anos, fui defender o Mackenzie, time pequeno de Belo Horizonte. Em 1998 fui chamada para a seleção mineira. Depois, em 2000, saiu a convocação para a seleção brasileira juvenil (no ano passado estava com o time campeão mundial na República Dominicana)." Scheilla pertence à geração vencedora de Paula, Sassá e Jaqueline (cortada desta seleção por contusão). "Todas as equipes por onde passei têm essa característica: muita amizade entre todo mundo. Nosso grupo é muito bom. Não há estrelas. Nós nos damos muito bem", contou ela. A mudança repentina na vida da atleta trouxe poucas situações ruins - e muitas boas: "Gosto dessa história de fama. Mas fazer mala e ficar longe da família é ruim." Aos poucos, os sonhos da atacante vão se concretizando. "Quero me firmar no Minas e na seleção. Depois disso, claro que penso em jogar a Olimpíada e ganhar...". Para os fãs, um aviso: "Tenho namorado há três anos e meio."