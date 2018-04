Segunda fase do Europeu feminino começa com uma surpresa

A segunda fase do Campeonato Europeu feminino de vôlei, disputado na Polônia, começou nesta terça-feira. São 12 seleções em dois grupos, sendo que duas de cada chave se classificam para as semifinais, no sábado. A decisão é no domingo.

A principal surpresa do dia aconteceu no Grupo F. A Sérvia, após fazer uma boa campanha na primeira fase, foi superada pela Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/16, 25/13 e 25/19. Já a Itália confirmou a fase positiva ao ganhar do Azerbaijão por 3 a 0 (29/27, 25/23 e 25/13). No outro jogo da chave, melhor para a Alemanha, que venceu a República Checa por 3 a 0, com 28/26, 25/12 e 25/15.

Pelo Grupo E, a Holanda teve pouco trabalho para passar pela Bulgária por 3 a 0 (25/19, 25/20 e 25/18). A Rússia chegou a perder um set, mas confirmou o favoritismo e ganhou da Espanha por 3 a 1 (25/21, 26/24, 19/25 e 25/25). Pela mesma chave, o último confronto do dia teve a vitória da Polônia, por 3 a 1, sobre a Bélgica, com parciais de 25/16, 21/25, 25/19 e 25/12.