Seleção brasileira de vôlei vai à final de torneio suíço A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou nesta sexta-feira a arqui-rival Cuba por 3 sets a 1 e garantiu vaga na decisão do Torneio de Montreux, na Suíça. As parciais foram de 19/25, 25/13, 25/21 e 25/23. O adversário do Brasil na final, marcada para este domingo, será a campeã olímpica China, que bateu a Itália por 3 a 2. Será a repetição do duelo da decisão do ano passado, quando as brasileiras venceram por 3 a 2 e ficaram com o título.