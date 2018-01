Seleção brasileira de vôlei vence clássico contra as cubanas Deu Brasil no clássico do Grand Prix de Vôlei feminino. As brasileiras, orientadas pelo técnico José Roberto Guimarães, venceram com categoria, na madrugada deste sábado (horário local), em Tóquio, a equipe cubana por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/27, 25/20 e 25/21.