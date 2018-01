Seleção brasileira masculina lidera ranking mundial de vôlei Passando por uma ótima fase, a seleção brasileira masculina encerrou o ano de 2006 na primeira colocação do ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A informação foi divulgada neste domingo pela entidade, que coloca os atuais campeões Liga Mundial e do Campeonato Mundial no topo da tabela com 195 pontos. A Itália aparece em seguida com 132 e a Rússia a é a terceira, com 125. Os avanços mais significativos foram os da Bulgária (bronze no Mundial do Japão), que passou da 18ª posição para a sexta, e de Porto Rico, que subiu sete postos, para o 16º lugar. A equipe polonesa, que ficou com a prata no campeonato, é a quarta colocada no ranking. Por causa dos inúmeros títulos nesta temporada, o comandando da seleção, Bernardinho, acabou sendo escolhido na semana passada o melhor técnico do País, prêmio entregue pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - ele já havia ganho o título em outras três ocasiões. Já entre as mulheres, o título de campeão do mundo garantiu a seleção da Rússia a primeira colocação no ranking da FIVB, desbancando as chinesas, que caíram para o terceiro posto. Na segunda colocação aparece o Brasil, que ganhou neste ano o Grand Prix e foi vice-campeão mundial. Confira os dez primeiros colocados de cada ranking: Masculino 1. Brasil - 195 pontos 2. Itália - 132 3. Rússia - 125 4. Polônia - 124,5 5. Sérvia e Montenegro - 117,5 6. Bulgária - 99 7. França - 92 8. Estados Unidos - 89 9. Argentina - 67,5 10. Japão - 62,5 Feminino 1. Rússia - 201 2. Brasil - 190 3. China - 147 4. Itália - 145,5 5. Cuba - 138 6. Japão - 104,5 7. Estados Unidos - 87,5 8. Sérvia e Montenegro - 82,5 9. Coréia do Sul - 61,5 10. Holanda - 52,5