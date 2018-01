Seleção brasileira vence Portugal na Liga Mundial de vôlei A seleção brasileira de vôlei bateu Portugal por 3 sets a 0 neste domingo, em Lisboa. Foi a quinta vitória em cinco jogos do time de Bernardinho na Liga Mundial de vôlei. As parciais foram de 25/23, 25/20 e 25/15, em 1h30 de partida. Jogando com Ricardinho, Rodrigão, Dante, Giba, André Nascimento, André Heller e Serginho, o Brasil encontrou dificuldades somente no primeiro set, em que errou bastante. No segundo o time já impôs um ritmo mais forte e no último praticamente passeou. O destaque do Brasil foi André Nascimento, com 13 pontos. O maior pontuador, no entanto, foi o português Hugo Gaspar, com 18. Os dois times voltam a se encontrar neste domingo, ao meio-dia, com transmissão do Sportv.