Seleção brasileira vence Rússia no Montreux Volley Masters, na Suíça

MONTREAUX - Com uma equipe reserva, a seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu, nesta quinta-feira, a sua terceira vitória seguida na fase de classificação do Montreux Volley Masters, na Suíça, um dos mais importantes torneios amistosos do mundo. A vítima da vez foi a Rússia, semifinalista olímpica, batida em três sets, com parciais de 25/14, 25/20 e 25/23.

Os dois times disputam o torneio com uma espécie de time B, analisando novas jogadoras visando o início do ciclo olímpico. A Rússia está na Suíça sem nenhuma jogadora que disputou os Jogos de Londres, enquanto o Brasil tem um time quase inteiramente renovado, com a manutenção de Adenízia, Dani Lins e Fernanda Garay.

Mas o destaque da equipe, até aqui, tem sido a ponta Pri Daroit, atleta treinada por José Roberto Guimarães em Campinas. Nesta sexta, contra as russas, ela fez 17 pontos e foi, pelo terceiro jogo seguido, a principal pontuadora do Brasil.

Classificado em primeiro no Grupo A da competição, a seleção brasileira agora enfrenta quem passar em segundo do Grupo B, que tem Alemanha, Japão e Itália. O Brasil avançou com três vitórias por 3 a 0. Antes, havia passado por Suíça e China.