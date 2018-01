Seleção busca título inédito no vôlei Encerrados os amistosos com as seleções francesa e japonesa, com três vitórias e uma derrota, a Seleção Brasileira masculina de vôlei segue para a cidade argentina de Córdoba, onde no domingo estréia no Campeonato Mundial contra os venezuelanos. Na bagagem do time comandado por Bernardinho Rezende, favoritismo para conquistar um título inédito, mas também preocupação com alguns atletas contundidos. ?O Giba teve uma inflamação na coxa esquerda que foi muito séria. O Maurício teve uma contratura e devia ter avisado antes. O Henrique sentiu uma dorzinha no pé direito, e o Nalbert é o único que ainda está de repouso, teve problemas de torcicolo. As contusões sempre rondam os times, mas é assim que vamos para o Mundial?, disse Bernardinho. Segundo o treinador, a equipe já está recuperada da derrota em casa na final da Liga Mundial para a Rússia, em agosto. ?Foi uma lição. Todo o favoritismo que envolvia a gente tem de ser confirmado em quadra. Teve um jogador que falou que não tínhamos de esquecer a derrota, mas sim rever os erros, e ele está certo. Precisamos ter seriedade no trabalho o tempo todo?, afirmou. O levantador Maurício, o mais experiente do time, reafirma: ?Naquela derrota vimos o quanto perder tem gosto amargo. Naquela época, estávamos muito acostumados a só vencer. Mas já absorvemos isso.? Maurício participará de seu quarto Mundial. ?Mas é como se fosse o primeiro, tenho a mesma vontade de vencer que tinha quando participei pela primeira vez de um Mundial?, assinalou. Para o líbero Escadinha, nada mudou na cabeça dos jogadores: ?A vontade de ganhar é a mesma, não estamos cabisbaixos. Estamos treinando muito para batalhar por esse título.? O oposto André Nascimento (joga na diagonal do levantador), que na final da Liga Mundial foi muito presssionado, observou: ?Estamos mordidos e com mais determinação para todo mundo entrar em quadra para ganhar.? Apesar das contusões, treinador e jogadores acreditam que estrear contra a Venezuela será bom para o grupo. ?É melhor que o primeiro jogo seja contra esse time porque não é uma equipe ?top? de linha. De qualquer maneira, eles têm atacantes importantes como o Gomez, que sabem jogar?, avisa o técnico. André admite que a equipe não está 100%. ?Não é o time ideal, preferíamos estar com a equipe completa. mas esta é a condição que temos e é assim que vamos entrar em quadra. A Venezuela tem um bom potencial de saltos, e é forte fisicamente. Depois pegamos os Estados Unidos, adversário mais forte da chave?, explicou. Além de venezuelanos e norte-americanos, na primeira fase os brasileiros ainda jogam com a equipe do Egito. Classificam-se para a segunda etapa os dois primeiros times.