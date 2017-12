Seleção chega a São Paulo às 10 horas A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, neste domingo à noite, que a seleção brasileira masculina de vôlei, campeã mundial na Argentina, desembarca nesta segunda-feira, às 10 horas, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. O primeiro compromisso da delegação deverá ser uma solenidade no Palácio do Planalto, às 16 horas, em Brasília, onde jogadores e comissão técnica serão condecorados com a Ordem do Mérito Esportivo pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois do encontro com FHC, a delegação segue para o Rio de Janeiro, onde haverá um desfile em carro aberto pelo Aterro do Flamengo, Copacabana, Ipanema e Leblon.